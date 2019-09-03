В Вене прошел художественный вечер, посвященный культуре Азербайджана

3 сентября 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках недели культуры «Долгие вечера межкультурных связей», проходящей в Вене, второго сентября был организован художественный вечер, посвященный Азербайджану, сообщает во вторник Trend.

Мероприятие в Центре азербайджанской культуры, открыла глава Центра Лейла Гасымова.

В программу художественного вечера вошли образцы современного и традиционного национального искусства.

Один из организаторов мероприятия, глава Международной организации культурного разнообразия Йосипа Палач в своем выступлении высоко охарактеризовал вклад Азербайджана в проекты, реализуемые с целью развития межкультурного диалога.

Затем участникам мероприятия была представлена видеоинсталляция "LOST LAND" азербайджанского художника и скульптора Эльвина Набизаде.

Также был продемонстрирован документальный фильм «Под одним солнцем», снятый в рамках «Года мультикультурализма», и посвященный этническим группам живущим в Азербайджане.

С особым интересом были встречены национальные танцы Qarabağ, Naz eləmə, Ağ çiçəyim, Sarı gəlin в исполнении солистов Азербайджанского государственного танцевального ансамбля Алины Гонтаревой, Валерии Конкиной, Нурлана Рзазаде и Эльдара Гусейнова, а также другие образцы азербайджанской национальной музыки.

Отметим, что неделя культуры «Долгие вечера межкультурных связей», организованная Международной организацией культурного разнообразия, продлится до шестого сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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