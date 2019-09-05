В текущем году в школах Баку будут обучаться порядка 415 тысяч учащихся

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в общеобразовательных школах, находящихся в подчинении Управления образования по городу Баку, будут обучаться 414 844 учащихся, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.

В IX классы пойдут 32 315, в X - 22 795, в XI - 18 896, а в XII класс - 198 школьников.

По информации на 09:30 сегодняшнего дня, для приема в первый класс столичных школ в электронной системе mektebeqebul.edu.az размещено 47 794 запросов, из которых 44 955 выбрали общеобразовательные школы, 2 839 – лицеи и гимназии.

Этот показатель близок примерно к 98 процентам прогноза по приему в первый класс государственных общеобразовательных школ Баку.

В 271 общеобразовательном учреждении Баку запланировано функционирование 962 подготовительных групп.

По информации на 09:30 сегодняшнего дня, в электронной системе по приему детей в подготовительные группы бакинских школ проведена регистрация 21 270 заявлений.

В 2019-2020 учебном году государство создало возможности для привлечения в подготовительные группы 90 процентов пятилетних детей.

Напомним, что в подчинении Управления образования по городу Баку функционируют 308 общеобразовательных школ, включая 279 полных средних школ, три общие средние школы, 18 школ-лицеев, семь лицеев, одна гимназия, три общие средние школы специального типа и семь очно-заочных (вечерних) полных средних школ, всего 318 школ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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