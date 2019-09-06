Доходы азербайджанских СМИ от рекламы сократились втрое (Эксклюзив)

6 сентября 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние четыре года объем доходов от размещаемой в средствах массовой информации (СМИ) рекламы, сократился в три раза, сообщает в пятницу Trend.

Доходы от рекламы в СМИ в 2015 году составили 25 969 100 манатов, в 2016 году - 10 912 400 манатов, в 2017 году - 4 684 800 манатов.

В 2018 году за размещение рекламы в СМИ было получено 7 747 200 манатов.

Однако, несмотря на рост рекламных доходов в минувшем году, по сравнению с показателями 2015 года доходы сократились в три раза.

В целом, наибольшая доля за размещаемую в СМИ рекламу приходится на телеканалы. Но в связи с сокращение общего рекламного рынка, соответствующие доходы телеканалов также сократились.

Для сравнения, рекламные доходы на телевидении в 2015 году составили 19 836 000 манатов, а в 2018 году они сократились до 6 912 400 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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