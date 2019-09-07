Церемонии в связи с месяцем Мухаррам должны проводиться согласно фетве Управления мусульман Кавказа - Госкомитет

7 сентября 2019 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный комитет по работе с религиозными структурами и Управление мусульман Кавказа (УМК) проводят совместные мониторинги в связи с месяцем Мухаррам.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал журналистам председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы.

Председатель Госкомитета отметил, что церемонии Мухаррама в мечетях должны проводиться согласно фетве УМК.

"Основной целью мониторинга является проверка проведения этих церемоний согласно фетве, а также пресечения фактов нарушения законов. Если обнаруживаются какие-то правонарушения, то в связи с этим принимаются соответствующие меры. На сегодняшний день не обнаружено никаких серьезных нарушений, все церемонии проводятся согласно фетве», - сказал Гурбанлы.

Председатель комитета подчеркнул, что основная церемония состоится в день Ашура.

«В этот день в Управлении мусульман Кавказа при участии шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде представители Комитета, а также других религиозных конфессий примут участие в акции по сдаче крови. В день Ашура иногда допускаются такие деяние как кровопускание, рассечение головы, самбичевание цепью. Эти поступки не приветствуются в нашей религии. Поэтому вместо этого проводится акция по сдачи крови», - подчеркнул Мубариз Гурбанлы.

Председатель Госкомитета добавил, что уже обнародован список мест по республике, где будет проведены такие акции и участие граждан страны в этих акциях крайне важно. В прошлом году к этим акциям присоединились свыше пяти тысяч человек. Председатель комитета также отметил важность сдачи крови с медицинской точки зрения, потому что в стране есть больные, нуждающиеся в крови.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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