Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на международном турнире

7 сентября 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль в грузинском городе Батуми, где состоялся международный турнир по спортивной гимнастике.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, на турнире приняли участие юные члены азербайджанской сборной Агамурад Гахраманов, Сарвар Алиев и Милана Минаковская.

Гахраманов показал наилучший результат на турнике. Таким образом, он, успешно выполнив программу на турнике, завоевал бронзовую медаль.

Член сборной Милана Минаковская выступила в трех финальных этапах. В соревнованиях на разновысоких брусьях она заняла пятое, а на гимнастическом бревне и в вольных упражнениях - шестое место. Согласно очкам многоборья Милана заняла четвертое место.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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