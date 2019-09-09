Кямал Абдулла: Горжусь высокой оценкой моего творчества (ВИДЕО)

9 сентября 2019 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане деятелям культуры и искусства уделяется особое внимание. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева постоянно встречаются с представителями этой сферы, лично интересуются их проблемами и заботами. Это показатель большой любви руководства страны к культуре. Представители сферы искусства и литературы удостаиваются различных званий и наград. В числе тех, которым Президент Ильхам Алиев присвоил некоторое время назад почетное звание народного писателя, также писатель, драматург Кямал Абдулла.

О заботе государства о творческих людях народный писатель Кямал Абдулла рассказал Trend в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah".

«Я горд тем, что глава государства не обошел вниманием мое творчество, высоко оценив его. Все деятели культуры и искусства, удостоенные вместе со мной этого звания, гордятся сегодняшним развитием Азербайджана. Политика, проводимая Президентом Азербайджана в сфере культуры, как составная часть всей политики главы государства, ведет Азербайджан к еще большим высотам», - сказал Кямал Абдулла.

Народный писатель особо отметил успехи, достигнутые Азербайджаном во всех сферах. «Я неоднократно был свидетелем того, как гости, приехавшие из-за рубежа, восхищаются столицей Азербайджана. И речь не только о внешнем облике Баку - это не только перемены, связанные с появлением новых улиц, площадей, парков, зданий. Эти перемены внутренне изменили азербайджанский народ. Поэтому считаю, что шаги, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым для процветания Азербайджана, укрепления позиции страны на международной арене, крайне важны для будущего нашего народа», - сказал Кямал Абдулла.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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