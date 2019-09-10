Профессор Видади Мурадов: Сегодня Азербайджан во всех областях обладает подлинной образцовой мощью

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжающий путь общенационального лидера Гейдара Алиева Президент Азербайджана Ильхам Алиев стремительно развивает страну. Азербайджан движется к стратегическим целям, установленным великим лидером, строится согласно его мечтам и видению.

Об этом сказал Trend председатель правления Открытого акционерного общества «Азерхалча», профессор Видади Мурадов.

По его словам, осуществляемые в последние годы реформы, реализуемые экономические проекты способствовали вступлению Азербайджана в период нового развития, улучшили благосостояние народа. Работы по развитию экономики Азербайджана поспособствовали проведению широких реформ в образовании, здравоохранении, культуре и других областях. «Под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна превратилась в огромную арену прогресса, строительства и созидания, достигла огромных успехов, не имеющих аналогов в мире», - сказал Мурадов.

Он отметил, что работы только в одной области – создании за короткий отрезок времени ковроткаческой промышленности, являются очевидным примером того, какие грандиозные проекты осуществляет Президент Азербайджана во имя будущего страны. «Глубоко проанализировав значимость ковроткачества в изучении нашей истории, пропаганде национальной культуры, развитии экономики, руководитель государства в 2016 году создал Открытое акционерное общество «Азерхалча». Сегодня в различных городах и районах республики действует 21 филиал «Азерхалча». На этих ковровых фабриках трудится около 2 тысяч ткачих. В ближайшее время их число будет доведено до 3 тысяч», - сказал Мурадов.

Как сказал председатель правления ОАО «Азерхалча», наряду с ковровыми мастерскими, одной из основных задач было также создание в стране производства необходимого сырья для создания ковров. «При отсутствии сырья могли возникнуть трудности в массовом производстве ковров. И поэтому в Сумгайытском химико-промышленном парке построена шерстепрядильно-красильная фабрика; в городе Нахчыван, а также Бардинском, Сабирабадском, Шабранском и Гобустанском районах созданы региональные пункты по заготовке шерсти и красильных растений. Уже с мая текущего года в этих пунктах начата заготовка шерсти. А на шерстепрядильно-красильной фабрике, являющейся одним из крупнейших экономических проектов последних лет, уже приступили к монтажу оборудования. В первом квартале 2020 года здесь начнется производство пряжи. На заготовительных пунктах и фабрике будут обеспечены работой около 250 человек. Как видно, в последние годы только в одной отрасли открывается более 3500 рабочих мест. Созданием мастерских по производству ковров, шерстепрядильно-красильной фабрики, заготовительных пунктов руководитель страны порадовал тысячи ткачей, фермеров. Сегодня каждая ткачиха обеспечена постоянным рабочим местом, а каждый фермер знает адрес, где можно реализовать произведенную шерсть. С развитием ковроткаческой промышленности глава государства оживил несколько тесно связанных сфер деятельности, заметно стимулировал развитие ненефтяного сектора Азербайджана, его экспортного потенциала. В результате всего этого наши ковры выходят на мировой рынок в качестве азербайджанского бренда. Мировой опыт показывает, что брендовая продукция позволяют получать более высокую прибыль», - сказал он.

Мурадов отметил, что меры, осуществляемые при поддержке Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в направлении нового возрождения азербайджанского искусства ковроткачества как одного из национальных достояний страны являются не имеющим аналога примером сохранения национального наследия, восстановления исторической памяти. «Включение азербайджанского искусства ковроткачества в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО именно по инициативе и благодаря усилиям Мехрибан ханум стало еще одним успешным шагом на пути признания на международном уровне нашей культуры в целом», - сказал он.

Председатель правления ОАО «Азерхалча» добавил, что еще одним примером внимания и заботы, оказываемых об азербайджанском искусстве ковроткачества, является придание Музею ковра национального статуса.

Он добавил, что, к сожалению, радикальная оппозиция, болеющая ненасытной жаждой власти, пытается бросить тень на эти успехи. «Но все это бессмысленно. Есть у нас такая пословица: до высокой горы проводник не нужен. Народное слово имеет вес. Азербайджанский народ хорошо знает, кто есть кто, чей гений в свое время избавил его от несчастий. Свой неизменный путь народ определил еще в 1993 году. На всех выборах, проводимых после 2003 года, азербайджанский народ демонстрировал верность выбранному курсу, и сегодня тесно сплотился вокруг своего Президента. Если кто-то хочет увидеть развитие Азербайджана, узнать мнение граждан о сегодняшней власти, мы приглашаем их на фабрики «Азерхалча», на встречи с простыми ткачихами, общение с ними. Путь те, кто якобы говорит от имени народа, увидят, как простые труженики в Газахе, Товузе, Агстафе, Шамкире, Агдаме, Физули, Геранбое, Тертере, Кюрдамире, Губе, Хачмазе, Шабране, Габале, Исмаиллы, Гобустане, Абшероне, Нардаране сплочены вокруг своего Президента, как они поддерживают его и довольны проводимой политикой. Эти словесные «пехлеваны», подпитываемые обширными возможностями социальных сетей, других интернет-ресурсов, ежедневно проводят кампании по очернению нашего государства, льют воду на вражескую мельницу. Эти радикалы, за время нахождения у власти доведшие страну до паралича, уничтожили также и ковроткачество. Ковер, который они считали бесполезной вещью, не стоящей внимания, Президент Ильхам Алиев возвысил до уровня национального достояния, обеспечил высокое развитие этой отрасли. Приведу еще один факт: старинные ковры, в которых отражена история нашего народа, были вывезены из страны именно в период нахождения этих радикалов у власти. Мы выражаем глубокую признательность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за то, что она по одному возвращает в страну эти ковры из различных стран. Выдающийся сын нашего народа Гейдар Алиев считал, что быть настоящим гражданином – значит быть достойным человеком, трудиться во имя народа, Родины, демонстрировать любовь к Родине, родной земле: «Смысл жизни состоит не в том, долгой или короткой была жизнь. Ее основной смысл состоит в занятии своего места в жизни, определении своей позиции, проявлении достоинства и необходимости быть примером для других».

Сегодня Азербайджан во всех областях обладает подлинной образцовой мощью. Каждый из нас должен не жалеть сил для развития страны, превращения Азербайджана в еще более могучее государство, являющееся примером во всех областях, наш Азербайджан должен сохранить свой имидж, постоянно бороться против тех, кто хочет нанести ему ущерб.

Как говорил выдающийся китайский философ Конфуций, или открой путь, или покажи путь, или же уйди с пути. В начале 90-х годов XX века азербайджанский народ, идя по пути, который открыла нынешняя радикальная оппозиция, подвергся большим несчастьям. Поэтому наш народ не верит ни открытому, ни указываемому ими пути, так как все знают, что в конце этого пути – пропасть. И теперь им остается одно – уйти с дороги. Хотя бы раз они должны сделать что-то хорошее для азербайджанского народа. Пусть они уйдут с пути развития нашей страны и не мешают его прогрессу», - сказал Мурадов.

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