В Азербайджане увеличилось число лиц, которые приобрели квартиры благодаря господдержке (Эксклюзив)

11 сентября 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане увеличилось число семей, которые приобрели квартиру или улучшили жилищные условия благодаря государственной поддержке.

Как сообщает в среду Trend, если в 2010 году число таких семей составляло 743, в 2015 году - 501, в 2016 году - 1764, в 2017 году - 2 484, то в 2018 году, это число увеличившись, достигло 4 402 семей.

Отметим, что на долю Баку пришлось 1 968 таких квартир, а на Абшеронский экономический район - 2 214 квартир.

Согласно информации, в Абшеронском районе 1 209 семьям, а в Сумгайыте 1 005 семьям предоставлены квартиры за счет государства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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