12 сентября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Запущен сервис Visa Token; Украина откроет почетное консульство в Азербайджане; Шекинский винный завод будет экспортировать продукцию в Испанию; СТП огласил объемы производства и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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