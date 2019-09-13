Сотрудники ППС больше не штрафуют пешеходов на улицах Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку не наблюдаются сотрудники пост-патрульной службы, контролирующие движение пешеходов, и останавливающие их при переходе дороги в неустановленных местах на улицах и проспектах Баку. С чем это связано?

На вопросы журналистов ответил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, сообщает в пятницу Trend.

Глава пресс-службы сказал, что с марта прошлого года приказом министра внутренних дел для предотвращения нарушения правил дорожного движения пешеходами, сотрудникам пост-патрульной службы районных управлений полиции города Баку и органов полиции других городов и районов республики предоставлены полномочия инспекторов дорожной пост-патрульной службы. «Тогда была необходимость в принятии такого решения. Однако процесс составления протоколов и оформления штрафов в отношении пешеходов занимал время, а иногда вызывал недовольство. Поэтому министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на днях подписал приказ, согласно которому сотрудники пост-патрульной службы более не уполномочены выполнять обязанности дорожной пост-патрульной службы, и возвращены в места постоянной службы».

Захидов отметил, что глава МВД дал соответствующие поручения надлежащим структурам МВД о более надежной защите жизни и безопасности людей от дорожно-транспортных происшествий, и осуществлении контроля над этой сферой, широко используя возможности технических средств.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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