Сотрудники ППС больше не штрафуют пешеходов на улицах Баку

13 сентября 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку не наблюдаются сотрудники пост-патрульной службы, контролирующие движение пешеходов, и останавливающие их при переходе дороги в неустановленных местах на улицах и проспектах Баку. С чем это связано?

На вопросы журналистов ответил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, сообщает в пятницу Trend.

Глава пресс-службы сказал, что с марта прошлого года приказом министра внутренних дел для предотвращения нарушения правил дорожного движения пешеходами, сотрудникам пост-патрульной службы районных управлений полиции города Баку и органов полиции других городов и районов республики предоставлены полномочия инспекторов дорожной пост-патрульной службы. «Тогда была необходимость в принятии такого решения. Однако процесс составления протоколов и оформления штрафов в отношении пешеходов занимал время, а иногда вызывал недовольство. Поэтому министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на днях подписал приказ, согласно которому сотрудники пост-патрульной службы более не уполномочены выполнять обязанности дорожной пост-патрульной службы, и возвращены в места постоянной службы».

Захидов отметил, что глава МВД дал соответствующие поручения надлежащим структурам МВД о более надежной защите жизни и безопасности людей от дорожно-транспортных происшествий, и осуществлении контроля над этой сферой, широко используя возможности технических средств.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку выявлено около тонны непригодной к употреблению курятины
Общество 13:57
Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
Общество 6 сентября 11:26
В Сумгайыте выявлены незаконно работающие магазины по продаже товаров религиозного назначения
Общество 2 сентября 17:55
МВД Азербайджана о тяжелом ДТП в Лянкяране (ФОТО)
Происшествия 29 августа 12:27
В России за полгода поставили на учет почти 3 млн прибывших для работы иностранцев
Россия 16 августа 14:19
МВД Йемена потребовало не реагировать на призывы сепаратистов
Арабские страны 7 августа 23:43
Лента новостей
Китай расширит перечень закупаемой в Казахстане продукции до конца 2019 года
Бизнес 17:56
Проект ACE оптимизирован для снижения затрат
Энергетика 17:50
Фильм о веселых приключениях в Баку - в 40 кинотеатрах Германии (ВИДЕО)
Интересное 17:46
Процедура выписки предыдущего собственника с квартиры
Консультации специалистов 17:45
В Кыргызстане состоится международный забег по сохранению снежного барса
Кыргызстан 17:42
Доходы госбюджета Азербайджана в 2020 году превысят 24 млрд манатов
Финансы 17:39
В Баку закрыли ресторан (ФОТО)
Общество 17:38
Казахстан привлечет свыше $13 млрд инвестиций
Бизнес 17:34
Туркменистан подписал новый контракт с Boeing
Бизнес 17:34