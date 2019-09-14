Болельщики уже раскупили 10 тыс. билетов на матч Карабах – Севилья

БАКУ /Trend/ - Болельщики проявляют огромный интерес к футбольному матчу Карабах – Севилья первого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает в субботу Trend.

В первый же день продажи раскуплено 10 тыс. билетов

Цены в зависимости от секторов стоят 3, 5, 15, 20, 50 и 100 манатов. Билеты

можно приобрести в кассах Республиканского стадиона им. Тофига Бахрамова, Торговых центрах Gənclik, 28 Mall, Park Bulvar, (в пунктах iticket), Службах ASAN №№ 2, 3 и на İticket.az.

Отметим, что первый матч группового этапа Лиги Европы «Карабах» проведет 19 сентября на Республиканском стадионе им Тофига Бахрамова. На стадионе 31 200 сидячих мест.

Встреча начнется в 20:55 по бакинскому времени.

Напомним, что агдамский "Карабах" по итогам жеребьевки попал в группу "А", где в соперники ему достались испанская "Севилья", кипрский АПОЭЛ и люксембургский "Дюделанж".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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