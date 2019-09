Организация соревнований в Баку с каждым разом лучше, красивее и масштабнее – итальянская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Последние месяцы усилено готовилась к этим соревнованиям, в понедельник сказала Trend итальянская гимнастка Милена Балдассари после выступления на квалификационных соревнованиях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Испытывала волнение перед соревнованиями, но смогла собраться и хорошо исполнить программу. Все эти месяцы усилено готовилась, и на сегодня, довольна выступлением. Учитывая, что Чемпионат мира носит лицензионный характер, то думаю, что по выступлениям гимнасток видно, что все волнуются, так как это самые главные соревнования», - сказала она.

Итальянская гимнастка не раз участвовала на соревнованиях в Баку, сообщила, что ей легко выступать в зале Национальной арены гимнастики.

«Зал знакомый, поэтому выступать тут легче, почти как дома. Публика замечательная, тепло принимает каждую гимнастку. С каждым разом организация соревнований в Баку все лучше и лучше, красивее и масштабнее», - добавила спортсменка.

Говоря о целях на Чемпионате мира, Балдассари подчеркивает, что самое главное — результат в многоборье: «Нам не столь важна медаль, сколько пройти квалификацию».

16 сентября в зале Национальной арены гимнастики в Баку стартовали соревнования 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе, гимнастки демонстрируют упражнения с обручем и мячом.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в столице Азербайджана 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. В зале Национальной арены гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Этот Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Он определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то, по итогам прошлогоднего Чемпионата мира, Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.

На Чемпионате выступят более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представят девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

