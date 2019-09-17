В двух районах Баку нет газа (ФОТО)

17 сентября 2019 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в жилом массиве «Бина совхоз» в Хазарском районе Баку автомобиль "Камаз" повредил газовую трубу диаметров 108 миллиметров, которая упала с опор, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

В связи с этим без газа остались 350 абонентов.

Кроме того, минувшей ночью во время автомобильной аварии на улице Н. Абдуллаева в Низаминском районе была повреждена газовая труба диаметром 159 миллиметров, в связи с чем приостановлено газоснабжение 500 абонентов. Сегодня утром начались работы по восстановлению газоснабжения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В двух районах Баку нет газа (ФОТО)
  • В двух районах Баку нет газа (ФОТО)
  • В двух районах Баку нет газа (ФОТО)
  • В двух районах Баку нет газа (ФОТО)
  • В двух районах Баку нет газа (ФОТО)
  • В двух районах Баку нет газа (ФОТО)
  • В двух районах Баку нет газа (ФОТО)
  • В двух районах Баку нет газа (ФОТО)
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