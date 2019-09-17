Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

17 сентября 2019 14:26 (UTC+04:00)

17 сентября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Сборная Азербайджана выиграла Кубок мира по арена-поло; Азербайджан и Польша упрощают доступ к рынку для предпринимателей; Местные продукты представлены на Food Expo Warsaw 2019; SOCAR увеличит запасы газа в подземном газохранилище и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
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