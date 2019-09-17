В Азербайджане законопроект «О высшем образовании» будет обсуждаться в октябре

БАКУ /Trend/ - В первой декаде октября в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана будет проведено обсуждение нового законопроекта «О высшем образовании».

Об этом на заседании парламентского комитета по науке и образованию сказал глава комитета Иса Габиббейли, сообщает во вторник Trend.

По словам Габиббейли, основная работа комитета на осенней сессии будет связана с обсуждением законопроекта «О высшем образовании».

«Тем самым мы сможем подготовить отдельный законопроект по всем уровням образования, представленным в законе «Об образовании». Большим успехом комитета в прошлом году стало принятие закона «Об общем образовании», - отметил глава комитета.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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