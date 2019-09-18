В Азербайджане должна быть разрешена свободная продажа препаратов для онкобольных — депутат

18 сентября 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Законопроект «О репродуктивном здоровье» будет вынесено на обсуждение в надлежащее время.

Об этом, выступая на заседании парламентского комитета по здравоохранению, сказал глава комитета Ахлиман Амирасланов, сообщает в среду Trend.

Амирасланов отметил, что в прессе встречается информация о дефиците лекарств для диабетиков. «Этому есть объективная причина, потому что число таких больных растет из года в год. В Милли Меджлисе планируются слушания в связи с онкологическими больными. Самая большая проблема — дефицит противоопухолевых препаратов, в особенности, самых современных лекарств».

Зампред парламентского комитета по здравоохранению Муса Гулиев сказал, что необходимо пересмотреть вопрос с финансами, связанный с услугами для онкобольных. Рост числа таких больных требует выделения дополнительных средств на дорогостоящие современные лечебные препараты. Депутат предлагает, чтобы была разрешена свободная продажа в аптеках некоторых лекарственных препаратов для онкобольных.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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