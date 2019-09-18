В будущем году в Азербайджане повысят пенсии депутатов-пенсионеров

18 сентября 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе будущего года в пенсиях ожидается индексация на 15%, потому, что в этом году существенно выросла заработная плата

Об этом на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сказал глава комитета Хады Раджабли, сообщает в среду Trend.

Раджабли напомнил о росте зарплаты депутатов, добавив, что, фактически, не повышены пенсии депутатов-пенсионеров. «Поэтому с первого января будущего года будут повышены пенсии и этих лиц», - сказал Раджабли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане инвалидность может назначаться по новой модели
Общество 16:25
В Азербайджане уточнен порядок определения пенсионного обеспечения некоторых военнослужащих
Общество 17 сентября 14:31
В Азербайджане будет цифровизировано назначение многих видов пенсий и пособий
Общество 16 сентября 15:11
В Азербайджане выросло число разводов в бездетных семьях (Эксклюзив)
Общество 2 сентября 09:10
В Азербайджане на увеличение зарплат и пенсий выделены 2,3 млрд манатов
Бизнес 1 августа 11:14
В текущем году в Азербайджане 82% пенсий назначены автоматически
Общество 18 июля 18:44
Лента новостей
Госкомиссия Азербайджана: Мы готовы к обмену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на армянских военнослужащих
Нагорно-карабахский конфликт 19:28
Видно, что гимнасткам нравится выступать в Баку – зрительница из России
Общество 19:15
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на покупку анализаторов точки росы
Тендеры 19:08
Краткосрочные обязательства MCB Leasing сократились почти в 15 раз
Финансы 19:06
В Грузии продолжается строительство автомагистрали Сачхере-Они (Эксклюзив)
Финансы 19:01
Открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном является одним из приоритетов Литвы (Эксклюзив)
Бизнес 18:57
Литва предлагает Азербайджану партнерство в транспортной цепочке Европа-Китай (Эксклюзив)
Бизнес 18:47
Азербайджан обсудил с BP совместное производство нефтегазового оборудования
Энергетика 18:43
На ремонт кровельных покрытий многоквартирных зданий в Баку выделено 10 миллионов манатов
Политика 18:39