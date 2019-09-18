В будущем году в Азербайджане повысят пенсии депутатов-пенсионеров

БАКУ /Trend/ - В январе будущего года в пенсиях ожидается индексация на 15%, потому, что в этом году существенно выросла заработная плата

Об этом на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сказал глава комитета Хады Раджабли, сообщает в среду Trend.

Раджабли напомнил о росте зарплаты депутатов, добавив, что, фактически, не повышены пенсии депутатов-пенсионеров. «Поэтому с первого января будущего года будут повышены пенсии и этих лиц», - сказал Раджабли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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