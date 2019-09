Нигде в мире нет таких условий, как в Азербайджане –азербайджанская гимнастка, призёр Чемпионатов мира и Европы Алия Гараева

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы в личном и командном первенстве Алия Гараева в качестве гостьи наблюдает за ходом соревнований 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в четверг Trend.

В беседе с представителями СМИ Алия Гараева отметила, что продолжает следить за успехами сборной Азербайджана.

«В Баку прекрасно организован Чемпионат мира, превосходный зал Национальной арены гимнастики. Мне довелось работать в Европе, и скажу, что нигде в мире нет таких условий, как в Азербайджане. Я продолжаю следить за успехами сборной Азербайджана, просто не всегда удается просмотреть соревнования от начала до конца», - подчеркнула она.

По словам Гараевой, гимнастика сейчас стала более техничной, сложной, основной акцент делается на предмет.

«Конечно, сейчас перед подготовкой к Олимпийским играм гимнастки должны выкладываться на все сто процентов. Все испытывают волнение, это нормальное чувство, потому что ты знаешь, что за тобой стоит страна, и это не просто соревнования, они имеют лицензионный характер на Олимпийские игры», - добавила Алия Гараева.

Алия Гараева рассказала, что сейчас занимается тренерской деятельностью.

«Я работаю со сборной командой одного из регионов Германии. Думаю, что выводить свою подопечную на ковер сложнее, чем выходить самой», - сказала она.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

