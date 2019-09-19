МЧС Азербайджана выдало положительные заключения для ввода в эксплуатацию еще 168 жилых зданий

19 сентября 2019 21:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В министерстве по чрезвычайным ситуациям прошло заседание с участием руководителей государственных структур, ответственных за исполнение указа Президента "Об упрощении выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий" от 19 февраля 2019 года.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, на заседании было отмечено, что работы осуществляются согласно определенным в указе временным рамкам.

В результате осуществленных мер, в целом, из 243 зданий (комплексов) соответствующие заключения с положительными результатами обследования составлены и переданы в Государственный комитет градостроительства и архитектуры, ИВ Абшеронского район и Гянджи по 168 зданиям с 28 443 квартирами, 497 подъездами, общей площадью свыше 2873 тысячи квадратных метров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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