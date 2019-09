Баку принес удачу команде Израиля на Чемпионате мира

БАКУ /Trend/ - Команда Израиля заняла второе место в командном зачете с результатом 174.750 балла на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике, сообщает в четверг Trend.

«В истории Израиля мы всегда были на четвертом, или на пятом месте, а сейчас взяли «серебро». Сегодня отмечать не будем, мы должны настроиться на завтрашнее соревнование, а вот после выступления в финале многоборья, наверное, как-нибудь отметим», - сказала израильская гимнастка Николь Зеликман.

Спортсменка добавила, что город Баку принес удачу команде Израиля.

«Пока Баку принес нам удачу. Завтра самый важный день, надеюсь, что все тоже сложится хорошо», - добавила Зеликман.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

