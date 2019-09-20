В Азербайджане предлагается ввести льготы для частных медучреждений

20 сентября 2019 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - К частным медицинским учреждениям в Азербайджане должны применяться определенные налоговые льготы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению Муса Гулиев на мероприятии "Медицинский бизнес-форум: текущая ситуация и перспективы".

По его словам, этими льготами следует пользоваться медучреждениям, как занимающимся снабжением лекарствами, так и частным.

Депутат считает, что было бы целесообразно увеличить налоговые льготы еще на 8-10 процентов.

"Хотелось бы, чтобы мы подняли этот вопрос перед Агентством развития малого и среднего бизнеса, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию, и со стороны Милли Меджлиса, перед государством. Государство должно по-другому относиться к частным образовательным и медицинским учреждениям и поддерживать их. А мы должны делать свои предложения для упрощения этой работы", - сказал Гулиев.

Он добавил, что сегодня государство должно поддерживать частный сектор и в направлении привлечения в страну медицинских технологий. Эту поддержку можно осуществлять как снижением налогов, так и субсидированием.

Депутат также предложил применять льготы в отношении индивидуальных врачей, занимающихся частной медицинской практикой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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