Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)

20 сентября 2019 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку 20 сентября проходит финал индивидуального многоборья 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

Поддержать гимнасток пришли многочисленные зрители из разных стран мира, которые с замиранием сердца следят за выступлениями спортсменок. Поклонники художественной гимнастики восхищены пластикой и красотой движений граций.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
  • Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
Новости по теме
В Баку всегда приятно выступать - японская гимнастка
Общество 19:26
В Баку комфортно выступать – украинская гимнастка
Общество 18:48
Настроение очень хорошее – азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова
Общество 18:19
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова взяла лицензию на Олимпийские игры-2020
Общество 17:29
В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 16:47
В Азербайджане развиваются все виды гимнастики – зрительница
Общество 16:04
Лента новостей
Вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана
Общество 20:05
В рамках проекта «Наш двор» благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор
Общество 19:51
Майкл Помпео поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 19:51
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 19:33
В Баку всегда приятно выступать - японская гимнастка
Общество 19:26
В Баку комфортно выступать – украинская гимнастка
Общество 18:48
Оставшиеся соглашения по IGB будут подписаны в октябре
Энергетика 18:45
Mugan Bank создаст инвестиционную компанию
Финансы 18:38
В Азербайджане повышаются гарантии безопасности ж/д движения (ФОТО)
Бизнес 18:38