Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку 20 сентября проходит финал индивидуального многоборья 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

Поддержать гимнасток пришли многочисленные зрители из разных стран мира, которые с замиранием сердца следят за выступлениями спортсменок. Поклонники художественной гимнастики восхищены пластикой и красотой движений граций.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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