Завтра в Азербайджане будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер утром сменится на северо-восточный. Температура воздуха на полуострове составит ночью 15-19, днем - 24-27 градусов тепла, в Баку ночью - 17-19, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и восточных районах возможны ливни, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 15-20, днем - 26-31 градус тепла, в горах ночью - 8-13, днем - 16-21 градус тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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