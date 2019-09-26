В Гяндже выявлено около 300 кг непригодной в пищу говядины (ФОТО) (версия 2)

26 сентября 2019 17:22 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:12)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по общественной безопасности МВД и Агентства пищевой безопасности провели очередной рейд в городе Гянджа, в ходе которого было выявлено 294 килограмма непригодной в пищу говядины, сообщает в четверг Trend.

Грязное и внешне совершенно непригодное для употребления мясо было обнаружено в ходе осмотра животноводческого хозяйства жителя Гянджи А. Самедова в жилом массиве Гюльчюлюк Кяпазского района.

Взятые с мяса образцы были переданы в лабораторию на экспертизу.

Проводится расследование.

Агентство совместно надлежащими структурами органов полиции продолжает меры по обеспечению пищевой безопасности населения и пресечению продажи непригодных для использования пищевых продуктов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Гяндже выявлено около 300 кг непригодной в пищу говядины (ФОТО) (версия 2)
  • В Гяндже выявлено около 300 кг непригодной в пищу говядины (ФОТО) (версия 2)
  • В Гяндже выявлено около 300 кг непригодной в пищу говядины (ФОТО) (версия 2)
  • В Гяндже выявлено около 300 кг непригодной в пищу говядины (ФОТО) (версия 2)
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