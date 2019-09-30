Парламент Азербайджана в первом чтении утвердил размер новой госпошлины за техосмотр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышается госпошлина за прохождение техосмотра автомобилей, сообщает в понедельник Trend.
Это отражено в изменениях в закон «О государственной пошлине», которые обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно поправке, госпошлина за прохождение техосмотра транспортных средств в случаях, определенных законом, повышается с 20 до 30 манатов.
После обсуждение изменения были приняты в первом чтении.
Поправка вступит в силу с 1 января 2020 года, после того, как Милли Меджлис утвердит ее в третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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