Парламент Азербайджана в первом чтении утвердил размер новой госпошлины за техосмотр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышается госпошлина за прохождение техосмотра автомобилей, сообщает в понедельник Trend.

Это отражено в изменениях в закон «О государственной пошлине», которые обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправке, госпошлина за прохождение техосмотра транспортных средств в случаях, определенных законом, повышается с 20 до 30 манатов.

После обсуждение изменения были приняты в первом чтении.

Поправка вступит в силу с 1 января 2020 года, после того, как Милли Меджлис утвердит ее в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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