В Азербайджане детей стали чаще называть именами героев сериалов (Эксклюзив)

1 октября 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последние годы детей в Азербайджане стали чаще называть именами героев зарубежных фильмов, в особенности турецких сериалов, сообщает во вторник Trend.

По-прежнему сохраняется интерес к именам в честь исторических личностей. Так, наибольший интерес в Азербайджане проявляется к именам Бабек, Надир, Фатех.

За последние 5 лет именем Фатех были названы 1262, Бабек - 290 новорожденных мальчиков. Именем Надир за последние 5 лет были названы 474, Чингиз – 383, Алпарслан – 124 новорожденных мальчика.

Пятерых новорожденных мальчиков назвали именем Кёроглу, еще пятерых - Горгуд, 15 - Бейряк.

Альпером назвали 65, Альпом – 12 новорожденных мальчиков, по одному – Ататюрком, Надиршахом и Мустафапашой, именем Хатаи - 20, Чингизхан – 18, Надирхан – двоих и именем Теймурхан семерых новорожденных мальчиков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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