Директор национального парка: Дикие животные не могут нападать на села

БАКУ/Trend/ - Нападение на людей леопардов, кабанов и других диких животных, обитающих на территориях Национальных парков вблизи сел, невозможно. Потому что эти животные передвигаются только по своим маршрутам.

Об этом сказал директор Гирканского национального парка Азер Мирзоев в ходе "круглого стола", проведенного на тему "Экотуристическая деятельность в национальных парках Азербайджана", передает во вторник Trend.

По его словам, посредством фотоловушек было установлено, что эти животные приближаются к селам не ближе чем на два километра.

«А это показывает, что эти животные не отклоняются от своих маршрутов и не представляют опасности для людей. Туристы из США, Норвегии и других государств прибывают в Гирканский национальный парк в основном для того, чтобы посмотреть на леопардов», - сказал Мирзоев.

Он добавил, что по причине того, что леопарды обитают в высокогорных непроходимых местностях туристам демонстрируются их снимки, полученные посредством фотоловушек.

«Фотографии, сделанные за последний год, подтверждают, что система охраны в парке в полном порядке. Кормовая база леопардов увеличивается и их число возросло с четырех до шести», - подчеркнул Азер Мирзоев.

Директор парка добавил, что в настоящее время проводится работа по открытию 12-й по счету маршрутной линии наблюдения за горными куропатками и турачами.

"На высотах Зювандского государственного заповедника будет создана смотровая вышка и оттуда с помощью бинокля можно будет наблюдать как летают кеклики и турачи. В настоящее время в парке идут работы по проектированию маршрута "здоровая жизнь". Протяженность этого маршрута составляет 2,4 километра», - подытожил Мирзоев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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