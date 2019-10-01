Стало известно точное время смены времен года в Азербайджане в будущем году

1 октября 2019 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной академии наук опубликовала точное время смены времен года в Азербайджане в 2020 году.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на обсерваторию, в 2020 году весна наступит в Азербайджане 20 марта в 07:49:36. В этом время Солнце, двигаясь по своей траектории пересекает экватор, то есть переходит из Южного в Северное полушарие. Эта точка также называется точкой весеннего равноденствия. В этой точке продолжительность дня и ночи одинакова.

Лето наступит на территории Азербайджана 21 июня в 01:43:42. Этот день называет днем летнего солнцестояния. То есть Солнце расположено на самой высокой точке над горизонтом. В этот день лучи Солнца падают на ось Земли под наименьшим углом.

Осень начнется в Азербайджане 22 сентября в 17:30:36. В это время продолжительности дня и ночи уравниваются. Этот день называется днем осеннего равноденствия. В этом время Солнце, двигаясь по эклиптике, переходит из Северного в Южное полушарие.

Зима наступит на территории страны 21 декабря в 14:02:18. В это время Солнце находится на минимальном расстоянии от горизонта. Солнечные лучи и ось вращения Земли образуют в этот день наибольший угол.

В 2020 году Земля будет находиться в перигелии - ближайшей к Солнцу точке - пятого января в 11:48, а в афелии - наиболее удаленной от Солнца точке - четвертого июля в 15:36.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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