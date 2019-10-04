Минздрав Азербайджана обратился к госструктурам по поводу бесплатного обучения резидентов

БАКУ/Trend/ - Министерство здравоохранения обратилось к соответствующим государственным структурам для обеспечения бесплатного обучения резидентов, поступивших в резидентуру в прошлом году.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав, решение проблемы, озвученной сегодня группой студентов перед министерством здравоохранения не входят в полномочия руководства университета или министерства.

"Министерство здравоохранения, в связи с решением этого вопроса, то есть обеспечением бесплатного обучения резидентов, поступивших в резидентуру в прошлом году, соответственно обратилось в министерства образования и финансов. В настоящее время ждем ответа на это обращение", - сказали в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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