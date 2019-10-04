Минздрав Азербайджана обратился к госструктурам по поводу бесплатного обучения резидентов

4 октября 2019 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство здравоохранения обратилось к соответствующим государственным структурам для обеспечения бесплатного обучения резидентов, поступивших в резидентуру в прошлом году.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав, решение проблемы, озвученной сегодня группой студентов перед министерством здравоохранения не входят в полномочия руководства университета или министерства.

"Министерство здравоохранения, в связи с решением этого вопроса, то есть обеспечением бесплатного обучения резидентов, поступивших в резидентуру в прошлом году, соответственно обратилось в министерства образования и финансов. В настоящее время ждем ответа на это обращение", - сказали в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Причины необеспечения больных гемофилией факторами свертывания крови в Азербайджане
Общество 1 октября 21:11
Обнародована информация в связи с состоянием жителей Сабирабада, заразившихся сибирской язвой
Общество 19 сентября 18:30
Минздрав опроверг информацию о карантине в селах Балакенского района
Общество 17 сентября 11:53
ВОЗ признала Азербайджан свободной от малярии страной
Общество 13 сентября 18:01
Ряд категорий водителей в Азербайджане будут чаще проходить медицинское обследование
Общество 12 сентября 16:47
Отчего больше всего происходит отравлений в Азербайджане (Эксклюзив)
Общество 11 сентября 20:05
Лента новостей
Работы на платформе месторождения “Карабах” близятся к завершению.
Энергетика 18:11
Депутат: Убийство армянами азербайджанского мирного жителя — очередная провокация для срыва переговоров
Нагорно-карабахский конфликт 18:05
Российские грузы будут перевозится по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс
Бизнес 18:04
Galt & Taggart: Экспорт электроэнергии из Грузии значительно сократился
Энергетика 17:55
Председатель правления "Узбекнефтегаз": SOCAR является для нас очень важным партнером (Эксклюзив)
Энергетика 17:55
Американская вокалистка исполнила газели Насими (ФОТО)
Культура 17:52
S&P Global изменил рейтинг узбекского Хамкорбанка на "позитивный"
Финансы 17:51
Вьетнам проявляет интерес к азербайджанской нефти марки Azeri Light
Энергетика 17:51
Президент Ильхам Алиев удостоил Сабира Гаджиева почетного звания «заслуженный юрист»
Политика 17:48