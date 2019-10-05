Очередные кадровые перестановки в БГУ

5 октября 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) произошли кадровые перестановки.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на университет, советник ректора по гуманитарно-социальным вопросам и информационному обеспечению Алиш Чобан оглу Агамирзоев назначен на должность проректора по социальным вопросам, работе со студентами и связям с общественностью. На должность проректора по международным связям назначен Шахин Мухаммед оглу Панахов.

Декан по работе с иностранными студентами Гюльхейран Рагимова с целью продолжения педагогической деятельности на кафедре иностранных языков университета освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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