Очередные кадровые перестановки в БГУ

БАКУ/Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) произошли кадровые перестановки.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на университет, советник ректора по гуманитарно-социальным вопросам и информационному обеспечению Алиш Чобан оглу Агамирзоев назначен на должность проректора по социальным вопросам, работе со студентами и связям с общественностью. На должность проректора по международным связям назначен Шахин Мухаммед оглу Панахов.
Декан по работе с иностранными студентами Гюльхейран Рагимова с целью продолжения педагогической деятельности на кафедре иностранных языков университета освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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