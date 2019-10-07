ИВ Баку предупредила жителей в связи с сильным ветром

7 октября 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть г. Баку обратилась к жителям столицы в связи с сильным ветром.

В ближайшие часы скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове будет достигать 15-20, временами 23-28, местами 30-33 метров, сказал в понедельник Trend завотделом охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ Баку Орхан Мамедов.

"Это усиливает вероятность падения деревьев. Сильный ветер может повалить даже здоровые деревья. Поэтому просим не стоять и не парковаться под деревьями, и в целом быть осторожными на улице в такую погоду», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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