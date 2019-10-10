В Азербайджане увеличилось число ночных автобусных рейсов (ФОТО)

10 октября 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличилось число ночных автобусных рейсов, сообщили в четверг Trend в Бакинском международном автовокзальном комплексе.

С 18 октября будут введены ночные автобусные рейсы в Мингячевир и Шеки.

Автобусы будут отходить из Баку в Мингячевир в 23:30, а обратно из Мингячевира в 01:00.

Из Баку в Шеки и обратно автобусы будут выезжать в 23:30.

Билеты уже в продаже. Их можно приобрести в кассах автовокзала в день поездки или заблаговременно (за 1-10 дней до поездки). Желающие заказать билеты онлайн могут приобрести их за 1-10 дней до поездки на сайте https://avtovagzal.az .

Напомним, что с первого октября на территории страны возобновлены ночные автобусные рейсы.

Как сообщила ранее Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, с первого октября в тестовом режиме курсируют первые ночные рейсы в направлении Баку-Гянджа-Баку, Баку-Красный мост-Баку, Баку-Мингячевир-Баку, Баку-Тертер-Баку.

Первый рейс был отправлен в Гянджу первого октября в 22:00.

Рейсы осуществляются автобусами марки «Neoplan», отвечающими всем необходимым стандартам.

Кроме того, в салонах всех автобусов установлены камеры, навигационные системы GPS и видеорегистраторы, что позволит диспетчеру наблюдать за автобусом в ходе маршрута.

Все водители, которые работают на ночных рейсах – высококвалифицированные профессионалы, прошедшие специальное обучение.

В автобусах работает «Wi-Fi», на протяжении всего пути пассажирам предлагается бесплатно чай, кофе.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В Азербайджане увеличилось число ночных автобусных рейсов (ФОТО)
  • В Азербайджане увеличилось число ночных автобусных рейсов (ФОТО)
  • В Азербайджане увеличилось число ночных автобусных рейсов (ФОТО)
  • В Азербайджане увеличилось число ночных автобусных рейсов (ФОТО)
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