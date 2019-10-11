Завтра на Абшероне ожидается сильный ветер

11 октября 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется облачность, местами кратковременные дожди, северо-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 16-18, днем - 20-23, в Баку ночью - 16-18, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра в течение дня местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами ливни, в высокогорной местности возможен мокрый снег. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью - 15-19, днем - 22-27, в горах ночью - 5-10, днем - 12-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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