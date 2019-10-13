Желаю азербайджанским гимнасткам высоких спортивных достижений – зрительница

13 октября 2019 18:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поддержка зрительской аудитории играет большую роль для спортсменок, сказала Trend зрительница 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике Сабина Самедова.

"Часто посещаю соревнования, проводимые Национальной арене гимнастики. Моя племянница тоже занимается гимнастикой и выступает. Очень приятно наблюдать какие молодцы азербайджанские гимнастки, как они стараются стабильно выполнить программу. Отрадно видеть их успехи, желаю нашим гимнасткам высоких спортивных достижений", - сказала она.

По словам Самедовой, публика подбадривает и поддерживает гимнасток, и это придает им сил и уверенности.
"Приятно, что зрители активно болеют за девочек. Поддержка зрительской аудитории играет большую роль для них", - добавила она.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку и шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.

Также 11-12 октября прошло пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.
По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева)

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