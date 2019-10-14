Церемония прощания с академиком Васимом Мамедалиевым пройдет в БГУ

БАКУ /Trend/ - Церемония прощания с академиком Васимом Мамедалиевым пройдет сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на университет.

Церемония будет проходить с 13:00 до 15:00.

Напомним, что заведующий кафедрой арабской филологии факультета востоковедения Бакинского государственного университета, академик Васим Мамедалиев скончался накануне в возрасте 77 лет.

Васим Мамедалиев родился 27 августа 1942 года в Баку.

Является автором более 160 научных трудов, в том числе 21 монографии. Более 50 его научных статей были напечатаны за рубежом.

Вместе с академиком Зией Буниятовым впервые перевел Коран на азербайджанский язык. Данный перевод был издан в 1991 году.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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