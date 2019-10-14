Гражданам Азербайджана будут предоставляться проактивные услуги по 19 видам пособий

14 октября 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года гражданам Азербайджана планируется предоставить проактивные услуги по 19 видам пособий.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в понедельник Trend.

По словам министра, после внедрения этих услуг необходимости в письменных и электронных обращениях граждан уже не будет: «Право на получение пособия гражданами признается и обеспечивается государством. Сюда относятся пособия по инвалидности, по возрасту и потере кормильца».

Бабаев отметил, что до конца этого года на проактивные услуги планируется перевести пенсионное назначение по 25 тыс. обращений и назначение социальных пособий по 150 тыс. обращений. После полного перевода этих услуг в электронный формат в течение года, в среднем, будет обеспечено исполнение в проактивном порядке до 200 тыс. обращений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку проходит заседание Консультативного совета государств-членов СНГ по труду, занятости и социальной защите населения
Общество 12:59
Устав и Положение Госфонда охраны труда будут утверждены в короткое время — министр
Общество 12:49
В Азербайджане не планируется введение 4-х дневной рабочей недели - министр
Общество 12:36
Фонд зарплаты в частном секторе Азербайджана вырос на треть – министр
Общество 11:04
Обсуждено развитие отношений между Азербайджаном и Ираном
Политика 9 октября 19:51
В Азербайджане будет запущена электронная Альтсистема в сфере занятости
Азербайджан 4 октября 16:56
Лента новостей
Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии (ФОТО)
Политика 13:46
В Стамбуле вновь произошло землетрясение
Турция 13:45
Турал Гянджалиев: Единственный выход для армянской общины Нагорного Карабаха — согласиться жить под нашим флагом
Нагорно-карабахский конфликт 13:45
Эльмар Мамедъяров встретился в Баку с казахским коллегой (ФОТО)
Политика 13:42
Замминистра Азербайджана: Страны Тюркского совета подписали документы для обеспечения полной деятельности организации
Политика 13:35
Его спасли на Канарских островах…Пианист и шахматист завораживает Баку (ФОТО)
Культура 13:27
Генсек: Узбекистан еще больше диверсифицирует повестку Тюркского совета
Политика 13:24
В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 13:23
Цена акций «Банка Грузии» и TBC Bank повысилась на Лондонской фондовой бирже
Финансы 13:22