Джейхун Байрамов о деталях обучения в подготовительных группах вузов

17 октября 2019 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для организации подготовительных групп в вузах должны поступить обращения от заинтересованных студентов.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, решением Кабмина и в соответствии с нормативами, вузы могут организовать подготовительные группы.

Министр отметил, что согласно законодательству, у учащихся в подготовительных группах юношей нет права на отсрочку от призыва на военную службы. «При обучении в подготовительной группе, согласно законодательству, нужно нести военную службу. Студентам, поступившим в бакалавриат или магистратуру, предоставляется право на отсрочку", - сказал он.

Что касается оплаты за обучение в связи с подготовительными группами, то Байрамов сказал, что данный вопрос не регулируется государством. "Потому, что это не связано с подготовительными группами по госзаказу. Значит, это осуществляется на платной основе. А так как обучение проходит на платной основе, то размер оплаты за обучение определяется учебным заведением", - отметил министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ожидается утверждение нескольких образцов унифицированной школьной формы - министр
Общество 19:58
Министр: Устранение репетиторства административными мерами - неэффективный выход
Общество 19:00
В Азербайджане учебники начальных классов способствуют повышенной учебной нагрузке – минобразования
Общество 15:15
С 2020 года в Азербайджане начнется поэтапная сертификация учителей
Общество 14:33
Министр Джейхун Байрамов о транспортных средствах для школ
Общество 13:15
В школах Азербайджана преподавание религии не предусмотрено
Общество 13:07
Лента новостей
В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
Общество 20:04
В Грузии вступят в силу новые регуляции в финансовом секторе
Финансы 20:00
Ожидается утверждение нескольких образцов унифицированной школьной формы - министр
Общество 19:58
Произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу Азербайджана в Минске (ФОТО)
Экономика 19:52
Обозначены пути искоренения бедности в Центральной Азии (Эксклюзив)
Казахстан 19:47
В Казахстане отмечены самые низкие показатели бедности по Центральной Азии (Эксклюзив)
Бизнес 19:18
"Незабвенные" – вспоминая Сару Гадимову
Культура 19:09
В провинции Чахар-Махал и Бахтияри Ирана произведено 1,5 тыс. т лекарственных растений
Бизнес 19:04
Министр: Устранение репетиторства административными мерами - неэффективный выход
Общество 19:00