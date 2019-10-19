Работа станций метро "28 Мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" восстановлена

19 октября 2019 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Все три станции Бакинского метрополитена, работа которых была временно приостановлена сегодня в 13:00, восстановили свою деятельность с 17:00.

Как сообщает в субботу Trend, со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", несмотря на положительный ответ Исполнительной власти (ИВ) Баку в связи с обращением организации, называющей себя Национальный совет демократических сил, на проведение митинга 19 октября в 15:00, организаторы митинга распространили в социальных сетях информацию о проведении несогласованной, незаконной акции в это же время в неразрешенном месте, то есть перед станцией метро "28 Мая".

Учитывая это, ЗАО заявило, что в случае допущения незаконных деяний, способствующих нарушению работы транспорта, ответственность ляжет на организаторов митинга, и приняло решение о временной приостановке деятельности вышеуказанных станций. Единственная причина этого решения связана с недопущением паралича деятельности стратегически важной и массовой городской транспортной инфраструктуры, а также защита прав граждан, пользующихся данным видом транспорта.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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