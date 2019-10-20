Азербайджанская фехтовальщица взяла "золото" в турецкой Анталье (ФОТО)

20 октября 2019 23:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по женской сабле приняла участие в очередном турнире серии "Сателлит", который прошёл в Анталии, Турция, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Федерацию фехтования Азербайджана.

Анна Башта, стала чемпионкой этого турнира. Анна, которая окончившая групповой этап с 5 победами, в 1/16 финала выиграла Амиру Бен Шаабане из Туниса со счетом 15:11. В 1/8 финала Анна одержала победу над Паоло Плиего из Узбекистана с таким же счетом 15:11. В 1/4 финала жребий свёл Анну Башту с другой нашей саблисткой Сабиной Керимовой, которая одержала ранее победу в 1/16 финала над узбекской спортсменкой Севиндж Исмойловой и в 1/8 финала над Александрой Бенитос Ромеро из Венесуэлы, со счётом 15:11. Азербайджанский четвертьфинал, закончился победой Анны Башты со счётом 15:12.

В 1/2 финала Анна одержала победу над турецкой саблисткой Нисанур Эрбиль со счетом 15: 5. Анна Башта завоевала золотую медаль турнира выиграв в финале со счетом 15: 9 канадскую саблистку Габриэллу Пейдж.

Севиль Буньятова, окончившая групповой этап с 5 победами, в 1/16 финала выиграла турецкую саблистку Адалиоглу Бусра Нур со счетом 15: 7, и в 1/8 уступила Яне Обвинцевой со счётом 9:15. Валерия Большакова окончила групповой этап с 3 победами. В 1/16 финала она выиграла саблистку из Сингапура Коли Ли Сноу Йини со счетом 15: 8, и уступила в 1/8 финала турецкой фехтовальщице Ирине Шукла со счётом 10:15. Айсель Ахадова, у которой была только одна победа в групповых встречах, не прошла в плей-офф.

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  • Азербайджанская фехтовальщица взяла "золото" в турецкой Анталье (ФОТО)
  • Азербайджанская фехтовальщица взяла "золото" в турецкой Анталье (ФОТО)
  • Азербайджанская фехтовальщица взяла "золото" в турецкой Анталье (ФОТО)
  • Азербайджанская фехтовальщица взяла "золото" в турецкой Анталье (ФОТО)
  • Азербайджанская фехтовальщица взяла "золото" в турецкой Анталье (ФОТО)
  • Азербайджанская фехтовальщица взяла "золото" в турецкой Анталье (ФОТО)
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