В Баку начался снос 8 аварийных зданий

21 октября 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В восьми аварийных зданиях Сабунчинского района Баку началось выселение жильцов, сообщили в понедельник Trend в Исполнительной власти Баку.

В ИВ сказали, что срок эксплуатации зданий закончился, и комиссия посчитала их непригодными для проживания. Поэтому начался процесс переселение семей из этих зданий, который завершится в ближайшее время, после чего аварийные здания будут снесены.

Как говорится в сообщении, это здания по адресу улица Нариманова, дом шесть в поселке Забрат, улица А. Асадуллаева, 27 в поселке Сабунчи, улица М.Расулзаде, тупик три, дом два, улица Б. Буниятова, 7 «А», улица Второго Апреля, д. 8 «А», улица Второго Апреля, дом 18, улица Д. Пишевари, 13 «Q» и улица Д.Пишевари, 15 Сабунчинского района Баку.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В части Баку и ряде районов Азербайджана ожидаются перебои в газоснабжении
Общество 16 октября 10:02
В Баку будет отремонтирован роддом № 2
Общество 30 сентября 09:36
В части Баку, Хачмаза и Агсу ограничена подача газа
Общество 25 сентября 10:33
В ряде поселков Баку и в Шамкирском районе Азербайджана не будет газа
Общество 10 сентября 11:28
В трех районах Баку будет ограничена подача газа
Общество 9 сентября 10:23
В четырех поселках Баку не будет газа
Общество 5 сентября 09:39
Лента новостей
Прогноз по курсу маната к доллару в Азербайджана на следующий год
Экономика 09:55
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:48
Проводимые в Азербайджане реформы улучшат благосостояние народа
Политика 09:47
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:39
Джаред Лето препятствовал выходу нового "Джокера"
Интересное 09:34
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 октября
Финансы 09:33
ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования без изменений
Финансы 09:32
В честь государственной независимости Азербайджана на площади объединились десятки тысяч человек! (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 09:30
В январе-сентябре 2019 года Турция больше всего экспортировала в Туркменистан химпродукты и сталь (Эксклюзив)
Турция 09:24