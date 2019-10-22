В Баку меняется схема движения двух автобусных маршрутов

22 октября 2019 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку меняется схема движения автобусных маршрутов №№ 5 и 11, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Движение этих маршрутов временно будет изменено на пересечениях ул. Тебриз с улицами Гадирбековой и Гасаноглу в связи с проведением XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который пройдет в Баку 25-26 октября.

Схема автобусов № 5:

В направлении 20-го участка: ул. А Нематуллы- проспект Г.Алиева - улица Гадирбековой - просп. Хатаи - ул. А.Агаоглу - ул. Тебриз и далее по своему маршруту.

В направлении станции метро «Нариман Нариманов»: ул. Тебриз - ул. А. Агаоглу - просп. Хатаи - просп. Г.Алиева - ул. И. Идаятзаде - ул. Черняевского - ул. А. Нематуллы - ул. Тебриз.

Схема автобусов № 11:

В направлении ул. С.Рагимова (станция метро «28 Мая): ул. А Раджабли - ул. Тебриз-ул. А. Нематуллы-просп. Г.Алиева-ул. Гадирбековой-просп. Хатаи и далее по своему маршруту.

в направлении ул. Абилова просп. Г.Алиева- ул.И Идаятзаде - ул.Черняевского - ул. А.Нематуллы - ул. Тебриз - ул.А.Раджабли и далее по своему маршруту.

Также в связи с вышеуказанным мероприятием оперативно будут изменены схемы движения определенных маршрутов во время введения ограничений в движении автомобилей на других улицах и проспектах. Движение автобусов будет обеспечено через другие улицы и проспекты, куда будут перенаправлены все транспортные средства.

Просьба к водителям и владельцам автомобилей по возможности меньше пользоваться личным транспортом и отдавать предпочтение общественному транспорту.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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