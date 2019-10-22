В средних школах Азербайджана открылись новые группы дошкольного образования общинного типа

22 октября 2019 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С октября этого года в 257 школах при министерстве образования Азербайджана заработали группы дошкольного образования общинного типа.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства образования, в рамках пилотного проекта "дошкольное образование общинного типа" в 32 районах (городах) страны в целом действуют 320 групп дошкольного образования общинного типа. В них обучаются 6197 детей в возрасте трех-четырех лет.

Отметим, что проект реализуется министерством образования с 2017 года. В рамках проекта в 2018 году по регионам заработали 50 групп дошкольного образования общинного типа. В 2019 году дополнительно заработали еще 13 групп.

Основная цель создания групп дошкольного образования общинного типа — создать условия для детей трех и четырех лет, проживающих в местах не охваченных учреждениями дошкольного образования, а также повысить роль представителей гражданского общ, групп общинного типа и родителей в повышении качества дошкольного обучения.

Уроки проводятся по программе, подготовленной рабочей группой из местных и эстонских специалистов. В процессе обучение также активно участвуют родители. В группах, предусмотренных для 20 детей, занятия проводятся четыре раза в неделю по 2-2,5 часа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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