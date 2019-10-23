В Азербайджане выявлены цеха, незаконно производящие контрафактные моющие средства

23 октября 2019 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании поступившей информации Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело оперативно-следственные меры в Баку и других городах и районах Азербайджана. В результате принятых мер были раскрыты незаконные действия группы граждан Азербайджана, которые путем контрабанды завозили в страну из-за рубежа сырье и упаковочные материалы, кустарно производили в незаконно действующих цехах контрафактную продукцию, реализуя ее в различных торговых центрах, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

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