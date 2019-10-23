Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Сербии (ФОТО)

23 октября 2019 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мемедъяров встретился с первым вице-премьером, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку

Как передает в среду Trend со ссылкой на МИД, стороны сообщили, что взаимная поддержка, демонстрируемая обеими странами в рамках международных организаций, вызывает удовлетворение.

В этом плане, министр Эльмар Мамедъяров затронув армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, выразил благодарность Сербии за принципиальную позицию по скорейшему решению конфликта, на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Министры затронули важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в частности в области экономики. Было подчеркнуто, что очередным импульсом для более эффективного использования богатого потенциала двустороннего сотрудничества может стать деятельность Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией, а также организация бизнес-форумов.

Министр Дачич выразил надежду, что председательство Азербайджана в Движении будет успешным и сотрудничество между двумя странами будет развиваться более высокими темпами. Ивица Дачич предложил Эльмару Мамедъярову посетить с визитом его страну.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы региональной безопасности, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Сербии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Сербии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Сербии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Сербии (ФОТО)
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