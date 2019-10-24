В Азербайджане автобусы переходят на зимний режим

24 октября 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане автобусы будут проходить особый контроль в гаражах в связи с переходом на зимний режим, сказала в четверг Trend пресс-секретарь Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, Служба дала поручения всем компаниям-перевозчикам в связи с переходом с 25 октября на зимний режим: «Общий контроль над процессом будет осуществляться мониторинговой группой в составе сотрудников Службы и представителей компаний-перевозчиков. В связи с восстановлением ночных рейсов в этом году переход на зимний режим начался раньше, чем в прошлом году».

Она отметила, что несмотря на удовлетворительную подготовку транспортных средств к зимнему сезону, все-таки есть недостатки: «Мониторинги продлятся до середины ноября. В ходе первых мониторингов были выявлены проблемы в некоторых транспортных средствах, и для их устранения до ноября осуществляются специальные меры в этом направлении. Также во избежание серьезных последствий в пассажироперевозках в зимние месяцы также проинструктированы и водители».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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