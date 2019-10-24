Деятель искусств Rami Meir: Я горжусь, что я – бакинец! (ФОТО)

Художник, исполнитель песен, автор слов к музыке, афоризмов и притч Rami Meir сегодня живет в Москве. Но родился он в Баку и часто бывает в родном городе. И считает, что «те, кто когда-либо уехал,распыляют по всему миру любовь к Баку».

— Вы родились в Баку. Бываете ли Вы сегодня на родине?

— Я очень люблю свой родной город. Я счастлив, что родился в Баку. Его красота сформировала мой эстетический вкус, его люди – мои ценности и основные жизненные правила. Я себя считаю, прежде всего, кавказским человеком.

Мои дети тоже родились в Баку, но позднее мы всей семьей эмигрировали в Израиль – по происхождению я еврей.

В родном городе я бываю часто. Мое творчество – музыка, стихи, живопись, исторические исследования – во многом навеяны родными местами и отражают их красоту. Недавно вместе с Игорем Тимаковым, моим другом, композитором и автором музыки к моим песням, мы именно в Баку сняли новый клип «Мои друзья». Надеемся, что премьера состоится этой осенью. Это будет хит!

— Вы разносторонний человек ! Художник, исполнитель песен, автор слов к музыке, автор притч, афоризмов, чеканщик художественных и ювелирных изделий, скульптор, историк и исследователь мировых религий... Почему Вас интересует так много творческих направлений, и как Вам удается по каждому из них работать на высоком уровне?

— Я считаю, что Господь каждого человека одарил всеми талантами. Талантами художника, учителя, бизнесмена. Нет такого человека, которому Бог не дал бы всех возможностей. Это я утверждаю и как человек религиозный, и как исследователь религий. Цель творчества – реализовывать эти таланты, но только, если человек сам к этому готов. Ведь у Бога есть одно желание – насладить свое создание. Если мы других будем наслаждать также, как Он нас, в этом мы станем немножко подобны Всевышнему. Творчество – это вообще единственное, в чем мы можем стать немного подобными Ему. Разные эмоции выражает разный язык. Когда я счастлив, я пишу картины. Когда мне грустно, я пишу стихи.

Как мне удается по каждому направлению работать качественно? Мой ответ такой: я сам люблю людей, которые, если делают дело, то делают его хорошо.

— Что вас вдохновляет?

— Наш мир прекрасен и полон чудес. Поэтому придумывать сюжеты чаще всего не приходится. Надо просто смотреть по сторонам. Я работаю в реалистском направлении.

— Возьмем Ваши картины. Да, их сюжеты часто на первый взгляд кажутся простыми. Но когда специально изучаешь изображенные образы и их взаимодействие на полотне, поражаешься, какой фантастический смысл открывается зрителю!

— Мне приятно, что Вы обратили на это внимание. Ценно, когда человек видит прекрасное. И смысл картины заметить может тот, кто долго на нее смотрел.

— Вот, например, картина «Восхождение». Кажется, изображена обычная радуга. Которая дарит радость. Мы знакомы с ней с детства. А на самом деле автор на полотне расшифровал через цвет путь, который проходит душа, устремленная ко Всевышнему. Включая, кстати, и жизнь на земле как один из элементов этого пути. Это же восхитительная работа и восхитительная символика!

— Это и есть моя цель – через простой и с детства понятный символ привести человека к познанию сути жизни! Моя цель – созидать, украшать жизнь людей. Через картины – передавать тепло и знание. И поэтому важна энергия картины, которая не оставляет равнодушных.

— В профессиональных кругах немало говорят о Вашей серии картин «Горские евреи». Расскажите подробнее о замысле этого проекта.

— Я не только художник, но и историк, соавтор нескольких книг о жизни горских евреев. Этот материал я решил воплотить в живописи. По историческим документам и дореволюционным почтовым открыткам я изучил национальные костюмы и украшения горских евреев, в том числе, фактуру тканей, цвета в одежде, орнаменты. Исследовал ремесла, быт, а также лица людей. Этот материал я перенес на полотна. Язык живописи мне показался самым выразительным для того, чтобы для потомков сохранить достоверные образы целой народности и ее культуры.

— А какие события легли в основу сюжетов Ваших песен?

— Все сюжеты тоже взяты из жизни. Это песни о дружбе, любви, об отношениях сына с матерью, об отце, о чуде рождения, о красоте мира, о роли Всевышнего над всеми нами, о поиске смысла жизни. Мне кажется, эти сюжеты очень правильно откликаются в душе всех людей.

— При том, что темы песен очень глубокие, музыка большинства из них энергичная и веселая. Почему?

— Я считаю, что даже о главном можно петь весело. Можно воспитывать ребенка со строгим лицом, а можно шутя, через прибаутки и притчи. И я стремлюсь преподносить мудрость на веселой ноте.

— Ваша амбиция художника какая?

— Каждый профессионал в своей жизни мечтает создать хотя бы одно произведение искусства, которое станет памятником его труду.

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