В Азербайджане высокий показатель детской и материнской смертности - ВОЗ

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане, относящемся к странам со средним и высоким уровнем экономического развития, относительно высокий показатель детской смертности.

Об этом руководитель азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи сказала на семинаре «Первичные услуги здравоохранения и повышение потенциала в борьбе с неинфекционными заболеваниями», сообщает в среду Trend.

По ее словам, коэффициент детской смертности в странах со средним и высоким уровнем экономического развития составляет 9-10, среди 1000 живорожденных, однако в Азербайджане этот показатель равен 19.

Харманджи подчеркнула, что в Азербайджане показатель материнской смертности также высок, в сравнении со странами со средним и высоким уровнем экономического развития. «Если будут достаточно точно известны причины данных проблем, то можно их предотвращать. Мать не должна умирать от кровотечения при родах. Если женщина умирает от кровотечения, которое можно было предотвратить, то это серьезная проблема. В каждой стране, в том числе в Азербайджане, есть структуры, занимающиеся расследованием смерти матерей. Однако, для улучшения ситуации, необходимо проводить еще большую работу», - отметила руководитель представительства.

По словам Харманджи, в Азербайджане показатель вскармливания грудным молоком новорожденных в первые полгода жизни составляет 12-14 процентов. Считая эту цифру очень низкой, Харманджи подчеркнула, что необходимо предпринять шаги для повышения процента вскармливания новорожденных грудным молоком.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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