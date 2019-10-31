Более 400 граждан Азербайджана лишены гражданства из-за участия в радикальных группировках - Госкомитет

БАКУ/Trend/ - Более 400 граждан Азербайджана, которые присоединились к радикальным группировкам с 2011 года, лишены гражданства.

Об этом сказал заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров, сообщает в четверг Trend.

Он добавил, что эти лица уже не могут вернуться в Азербайджан.

«Свыше 110 лиц были привлечены к ответственности. Соответствующие органы проводят работу по установлению и доставке в страну других лиц, участвующих в этих группировках. По подсчетам, до настоящего времени к этим группировкам примкнули более 1000 человек. Имеется информация о гибели более 300 из них. Но остальные укрываются в других странах. Помимо этого женщин и детей держат в сирийских и иракских лагерях. Проводится работа и по их доставке в страну, часть уже возвращена», - сказал Гейдаров.

Зампред Госкомитета добавил, что идет работа и по выявлению и возвращению в страну беспризорных детей: «Там есть дети из различных регионов Азербайджана, их личности устанавливаются. Но существует такой трудный момент, как установление родителей некоторых детей. После гибели мужей, некоторые женщины, уехавшие из Азербайджана, родили детей от граждан других стран. Необходимо определиться и с вопросом их гражданства. Есть и такие, кто был привлечен к уголовной ответственности. Но в данный момент предпринимаются серьезные шаги по установлению и доставке в страну малолетних детей, лишенных родительской опеки».

По его словам, за последние два года, не было отмечено случаев присоединения лиц из Азербайджана к радикальным группам, наоборот, в последнее время наблюдается отток из этих группировок.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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