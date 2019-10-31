В Азербайджане не так много осетровых, чтобы подавать в ресторанах — министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не так много осетровых, чтобы они продавались в ресторанах.
Об этом на пресс-конференции в правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.
По его словам, бывают случаи, когда под видом осетрины в ресторанах подают другие виды рыбы.
«В Азербайджане нет столько осетрины, чтобы продавать их всем ресторанам. Нам следует внимательнее относиться к тому, что мы едим.
Гражданам следует быть осторожнее в подобных вопросах».
Министр также добавил, что в Азербайджане продолжаются работы по разведению осетровых видов рыбы: "Данный процесс с каждым годом приобретает все большие масштабы. Через некоторое время мы увидим его положительный результат».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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