В связи с “Формулой 1" и играми UEFA 2020 создана совместная рабочая группа

БАКУ /Trend/ - На встрече, проведенной при участии организационных комитетов "Формулы 1", которая состоится 31 октября 2020 года в Баку, и игр UEFA EURO 2020, а также представителей других структур, принято решение о создании совместной рабочей группы, передает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, рабочая группа в составе представителей Азербайджанского бюро по туризму, Baku City Circuit, АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) и Азербайджанской ассоциации отелей будет осуществлять совместную деятельность, с целью обеспечения роста потока туристов в страну и эффективное времяпровождение гостей.

В рамках встречи, также был проведен обмен мнениями вокруг таких тем, как пропаганда не только в Баку, но и регионах, создание туристической продукции, а также возможностей и путей определения платформ продажи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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